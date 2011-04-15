Интер РАО предоставило ТГК-11 заём в размере 40.969 млрд руб.

ПАО "Интер РАО" и АО "ТГК-11" 20 июля заключили договор займа. Об этом говорится в сообщении Интер РАО.



В рамках договора Интер РАО предоставляет ТГК-11 заёмные средства в размере 40.969 млрд руб. сроком на 3 года.



Договор заключён в рамках материального пулинга в группе "Интер РАО".



Данная сделка была одобрена советом директоров Интер РАО 15 мая 2017 года.



АО "Территориальная генерирующая компания N 11" (ИНН 5406323202) с 1 апреля 2015 года объединяет энергогенерирующие мощности Омской области, в ее состав входят Омская ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. Под управлением ТГК-11 находится АО "Омск РТС", предприятие объединило теплосетевой, теплосбытовой бизнес и выработку тепловой энергии в Омске котельными источниками СП "ТЭЦ-2", СП "Кировская районная котельная". В декабре 2014 года компания была реорганизована путём выделения из неё АО "Томская генерация". Уставный капитал ТГК-11 составляет 5.128 млрд руб. На эту сумму эмитировано 512827729472 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. 100% акций контролирует ПАО "Интер РАО".



Установленная электрическая мощность станций компании составляет 1565.2 МВт, тепловая - 3669.24 Гкал/ч. Выработка электроэнергии генерирующими предприятиями ТГК-11 в I квартале 2017 года снизилась на 4% до 1.977 млрд кВт ч по сравнению с годом ранее, отпуск тепла с коллекторов - на 4.6% до 3.251 млн Гкал.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "ТГК-11" за 2016 год по РСБУ увеличилась в 4.56 раза до 900.313 млн руб. со 197.378 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 7.08% до 17.745 млрд руб. с 19.097 млрд руб., прибыль от продаж выросла на 38.28% до 1.548 млрд руб. с 1.12 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 3.79 раза до 1.125 млрд руб. с 296.503 млн руб.



Чистая прибыль АО "ТГК-11" за I квартал 2017 года по РСБУ выросла на 16.85% до 1.117 млрд руб. с 956.234 млн руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка увеличилась на 2.48% до 5.812 млрд руб. с 5.671 млрд руб.



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 31.705 ГВт, тепловая - 25.625 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 19.98% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 18.57%, ОАО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%, группа "РусГидро" - 4.92%.



Чистая прибыль группы "Интер РАО" за 2016 год по МСФО увеличилась в 2.57 раза до 61.312 млрд руб. с 23.822 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.35% до 868.182 млрд руб. с 831.987 млрд руб., операционная прибыль - в 3 раза до 77.26 млрд руб. с 25.743 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.56 раза до 68.548 млрд руб. с 26.761 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 33% до 96.3 млрд руб. с 72.4 млрд руб.



Чистая прибыль группы "Интер РАО" по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 10.15% до 18.807 млрд руб. с 17.074 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 2.84% до 238.58 млрд руб. с 232.001 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за 2016 год увеличилась в 26.19 раза до 97.475 млрд руб. с 3.721 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 6.11% до 43.18 млрд руб. с 45.991 млрд руб., прибыль от продаж - на 10.61% до 2.628 млрд руб. с 2.94 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла в 16.22 раза до 98.589 млрд руб. с 6.08 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" за I квартал 2017 года по РСБУ сократилась в 61.5 раза до 15.544 млн руб. с 955.907 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка снизилась на 10.29% до 8.56 млрд руб. с 9.541 млрд руб.



"AK&M" от 21.07.2017