Госдума приняла закон о деловой репутации руководства банков

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленный на совершенствование обязательных требований к учредителям, участникам, органам управления и должностным лицам финансовых организаций. Об этом говорится в сообщении Ассоциации региональных банков России.



В законе унифицируется подход к требованиям к деловой репутации для должностных лиц финансовых организаций, определены критерии несоответствия этим требованиям и применяется кросс-секторный подход. В сферу регулирования закона входят кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые компании и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.



Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что закон устанавливает требования к собственникам и должностным лицам финансовых организаций, в том числе квалификационные, образовательные, по стажу работы.



По оценке А.Аксакова, закон будет способствовать наведению порядка в финансовой сфере и повышению ответственности должностных лиц, управляющих финансовыми организациями. Наиболее строгие ограничения вводятся для тех, кто был замечен в намеренном фиктивном банкротстве организации, привлечён к уголовной ответственности за работу, приведшую к банкротству финансовой организации - для этих лиц устанавливается пожизненный запрет на занимание соответствующих позиций и приобретение значительных долей в финансовых организациях.



В законе также, в частности, установлен запрет на совмещение должностей единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера и его заместителей одновременно в нескольких финансовых организациях.



"AK&M" от 21.07.2017