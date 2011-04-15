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21/07/2017
14:43

Госдума приняла закон о деловой репутации руководства банков

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленный на совершенствование обязательных требований к учредителям, участникам, органам управления и должностным лицам финансовых организаций. Об этом говорится в сообщении Ассоциации региональных банков России.

В законе унифицируется подход к требованиям к деловой репутации для должностных лиц финансовых организаций, определены критерии несоответствия этим требованиям и применяется кросс-секторный подход. В сферу регулирования закона входят кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые компании и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что закон устанавливает требования к собственникам и должностным лицам финансовых организаций, в том числе квалификационные, образовательные, по стажу работы.

По оценке А.Аксакова, закон будет способствовать наведению порядка в финансовой сфере и повышению ответственности должностных лиц, управляющих финансовыми организациями. Наиболее строгие ограничения вводятся для тех, кто был замечен в намеренном фиктивном банкротстве организации, привлечён к уголовной ответственности за работу, приведшую к банкротству финансовой организации - для этих лиц устанавливается пожизненный запрет на занимание соответствующих позиций и приобретение значительных долей в финансовых организациях.

В законе также, в частности, установлен запрет на совмещение должностей единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера и его заместителей одновременно в нескольких финансовых организациях.

"AK&M" от 21.07.2017
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