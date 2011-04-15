Казанский молочный комбинат войдёт в состав субхолдинга по переработке молока агрохолдинга "Комос Групп"

ООО "Комос Групп" и АО "Татагролизинг" подписали предварительный договор купли-продажи имущественного комплекса "Казанский молочный комбинат". Об этом говорится в сообщении Комос Групп.



Основной договор стороны планируют заключить в октябре-ноябре текущего года.



На базе комбината планируется выпускать весь спектр молочной продукции под популярным у потребителей федеральным брендом "Село Зелёное". В перспективе предполагается производить продукцию и под специально созданным для рынка Татарстана локальным брендом. С этой целью в ближайшие несколько лет агрохолдинг "Комос Групп" проведёт глубокую модернизацию основных производственных фондов "Казанского молочного комбината". Также в планах компании - развитие сырьевой базы в тесном контакте с сельхозтоваропроизводителями республики.



"Казанский молочный комбинат" войдёт в состав субхолдинга по переработке молока Комос Групп, представленного компанией "Милком" на правах шестой производственной площадки. Сегодня в состав субхолдинга "Переработка молока" Комос Групп входят такие крупные предприятия Удмуртии и Пермского края как: ПП "Сарапул-молоко", ПП "Глазов-молоко", ПП "Ижмолоко", ПП "Кезский сырзавод" и ПП "Пермский хладокомбинат "Созвездие". По итогам 2016 года производственные площадки "Милком" переработали более 378 тыс. т молока, что на 8% больше аналогичного показателя прошлого периода. Выручка субхолдинга за 2016 год составила 14.7 млрд руб.



ООО "Комос Групп" - это вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг, который осуществляет полный производственно-сбытовой цикл (производство, переработку, реализацию с/х продукции оптом и в розницу, логистику). Предприятие занимается переработкой молока и осуществляет оптовые и прямые продажи собственной продукции по всей территории России.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"