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21/07/2017
14:45

АвтоВАЗ остановит конвейер до 13 августа

АвтоВАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 24 июля по 13 августа. Вместе с АвтоВАЗом в корпоративный отпуск уходит автозавод LADA Ижевск, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

В период отпуска на предприятиях группы "АвтоВАЗ" будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы.

В настоящее время компанией подготовлен достаточный запас автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети.

ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год. Автоконцерн выпускает автомобили семейств Lada Priora, Kalina, Samara, а также "классику". Продажи АвтоВАЗа в 2016 году снизились на 1% до 266.296 тыс. автомобилей LADA в сравнении с 2015 годом, доля на рынке РФ составила 20% (+2.2 п.п.).

Чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" за I квартал 2017 года по МСФО уменьшился в 3.06 раза до 2.809 млрд руб. с 8.589 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 19.69% до 45.983 млрд руб. с 38.417 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в I квартале 2017 года сократился в 2.23 раза до 4.016 млрд руб. с 8.94 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 20.68% до 47.188 млрд руб. с 39.101 млрд руб.



"AK&M" от 21.07.2017
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