АСВ начинает выплату страховки вкладчикам банка "Премьер Кредит"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 24 июля 2017 года начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО "Банк Премьер Кредит" (Москва). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются через АО "Генбанк", действующее от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента, с 24 июля 2017 года по 24 июля 2018 года.



Согласно полученному реестру обязательств ПАО "Банк Премьер Кредит" за выплатой страхового возмещения на сумму около 1.2 млрд руб. могут обратиться порядка 1.3 тыс. вкладчиков, в том числе около 60 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму 6 млн руб.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Премьер Кредит" 10 июля 2017 года.



Кредитная организация по величине активов на 1 июня 2017 года занимала 369-е место в банковской системе Российской Федерации.



"AK&M" от 21.07.2017