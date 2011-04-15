Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/07/2017
16:06

АСВ начинает выплату страховки вкладчикам банка "Премьер Кредит"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 24 июля 2017 года начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО "Банк Премьер Кредит" (Москва). Об этом говорится в сообщении АСВ.

Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются через АО "Генбанк", действующее от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента, с 24 июля 2017 года по 24 июля 2018 года.

Согласно полученному реестру обязательств ПАО "Банк Премьер Кредит" за выплатой страхового возмещения на сумму около 1.2 млрд руб. могут обратиться порядка 1.3 тыс. вкладчиков, в том числе около 60 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму 6 млн руб.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Премьер Кредит" 10 июля 2017 года.

Кредитная организация по величине активов на 1 июня 2017 года занимала 369-е место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M" от 21.07.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100