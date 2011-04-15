Обманутые дольщики в Щербинке получат квартиры в 2018-2020 годах. Об этом сообщил Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.



Как сообщил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров права граждан, вложившихся в строительство жилого комплекса в городе Щербинка Новой Москвы и пострадавших от мошеннических действий инвестора, будут реализованы только после расселения аварийных домов в мкр. "Люблинский". "Заключен договор развития застроенных территорий микрорайона "Люблинский", согласно которому новые инвесторы должны будут обеспечить требования пострадавших граждан. В III квартале 2017 года необходимо продлить срок договора, а договорные отношения с дольщиками должны быть переоформлены в IV квартале этого года", - сказал А. Гончаров. Чтобы эта схема стала реальной, надо делать акцент на расселение и снос аварийных домов на территории, подлежащей развитию, пояснил он.



Строительство жилых домов на улице Мостотреста, владение 7 и улице Люблинская предусматривалось инвестконтрактом от 2003 года между администрацией города Щербинка, Минмособлстроем и ЗАО "Объединение Прогресс".



В 2004 году к реализации проекта был привлечён инвестор ООО "Ингорстрой". Однако руководство компании деньги граждан в строительство не направило, поэтому работы не начинались.



Власти Москвы начали работу по этим объектам в 2012 году с момента присоединения этих территорий к столице. Были определены новые инвесторы: ООО "Териберский берег", ООО "ПРОФАКТИВ", с которыми достигнуто соглашение о решении проблемы обманутых граждан.



Новые застройщики должны не только развивать и застраивать эту территорию, но и выполнить обязательства прежнего инвестора перед дольщиками.



По словам представителя ООО "Териберский берег", развитие микрорайона будет происходить в три очереди строительства. Из каждой очереди несколько квартир будут выделяться пострадавшим дольщикам. Ожидается, что все они получат новое жилье в 2018-2020 годах.





"AK&M" от 21.07.2017