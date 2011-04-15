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21/07/2017
15:24

Ростуризм: туристы имеют право досрочно прекратить тур в Турции и Греции

Туристы имеют право обратиться к туроператору с заявлением о досрочном прекращении тура либо отказе от тура в Турции и Греции. Об этом сообщил Ростуризм в связи с произошедшим 21 июля 2017 года землетрясением в Эгейском море и поступающими на "горячую" линию Федерального агентства по туризму многочисленными обращениями граждан с вопросами о досрочном завершении тура либо отказе от использования приобретённого тура.

Туроператоры могут содействовать туристам, желающим досрочно прервать тур, в приобретении обратных билетов (при наличии такой возможности). В соответствии с законодательством РФ возврат средств за неиспользованные дни тура не предусмотрен.

В случае отказа от тура туристу возвращаются средства, за вычетом фактически понесённых расходов, которые подтверждаются туроператором документально.

По имеющейся информации, туроператоры находятся во взаимодействии с отдыхающими и готовы оказать им необходимую поддержку. Актуальную информацию о ситуации туристы и их родственники могут получить по телефонам "горячих" линий, действующих у туроператоров.

Ведётся сбор дополнительной информации. Ростуризм продолжает следить за развитием ситуации.

По информации Генерального консульства России в Анталье, в результате землетрясения в курортном районе Бодрум имеются незначительные разрушения фундаментов и штукатурки домов, на побережье имело место незначительное подтопление. По сообщениям туроператоров, информации о разрушениях в отелях и каких-либо травм, полученных гостями, нет. На греческом острове Кос имеются разрушения. Сообщается о пострадавших в Греции и Турции. Российских граждан, среди пострадавших нет.



"AK&M" от 21.07.2017
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