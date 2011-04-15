Немецкий промышленный концерн Siemens выйдет из капитала российской компании "Интеравтоматика", в которой ему принадлежит 475 акций. Об этом говорится в сообщении компании.



"Siemens полностью откажется от своего миноритарного пакета акций в российской компании "Интеравтоматика", предоставляющей продукты и услуги для оснащения электростанций и систем управления", - говорится в заявлении концерна.



По данным источников Рейтер, "Интеравтоматика" участвовала в установке турбин Siemens в Крыму в обход западных санкций.



На прошлой неделе Siemens сообщил, что как минимум две из четырёх турбин, проданных российской госкомпании "Технопромэкспорт", были против его воли доставлены в Крым. Санкции ЕС запрещают поставку энергетического оборудования европейскими компаниями на полуостров, который стал российским регионом в 2014 году.





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