Металлоинвест вышел из уставного капитала Норникеля, продав 1.79% акций компании за $400 млн

Металлоинвест продал институциональным инвесторам 1.79% акций Норникеля за $400 млн. Об этом говорится в сообщении Металлоинвеста.



Всего было продано 28.383 млн американских депозитарных расписок (ADR) на акции Норникеля по цене $14.10 за акцию.



В результате сделки Металлоинвест полностью вышел из уставного капитала Норникеля.



Букраннером сделки выступил Deutsche Bank.

Ранее СМИ сообщали, что основные акционеры Норникеля - Интеррос гендиректора ГМК Владимира Потанина, РУСАЛ Олега Дерипаски, Crispian Investments Ltd и другие структуры Романа Абрамовича и Александра Абрамова — не планировали участвовать в покупке акций.



Холдинг "Металлоинвест" (ИНН 7705392230) - четвёртый в мире производитель железорудного сырья. В состав холдинга входят предприятия горнодобывающей и металлургической отраслей России: ОАО "Михайловский ГОК", ОАО "Лебединский ГОК", ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат", ОАО "Уральская сталь". Компания является одним из ключевых производителей стали, выпуская в России порядка 9% от общего объёма производства стали и продукции из неё.



Чистая прибыль Металлоинвеста в I квартале 2017 года по МСФО выросла в 2.2 раза до $391 млн. Выручка составила $1.52 млрд, что на 85.1% больше по сравнению с I кварталом 2016 года. EBITDA достигла $527 млн, увеличившись в 2.9 раза. Рентабельность EBITDA составила 34.7% против 22.4%.



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 предприятий, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.







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