ВТБ24 выплатил вкладчикам банка "Югра" 20 млрд руб. за два дня

ВТБ24 выплатил 20 млрд руб. страхового возмещения вкладчикам банка "Югра", что составляет около трети от общего объёма. Всего за два дня выплат в отделения банка по всей стране обратились 22.6 тыс. человек. Большинство (70%) полученных средств вкладчики оставили на счетах и вкладах в ВТБ24. Об этом говорится в сообщении банка.



Наибольший объём выплат пришёлся на Приволжский федеральный округ. В данном регионе ВТБ24 выплатил 4.7 млрд руб. Далее следуют Центральный (4 млрд руб), Сибирский (2.8 млрд) федеральный округа. В Москве и области выплачено 2.5 млрд, что составляет более трети от общего объёма выплат в столичном регионе.



ВТБ24 выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка "Югра" в качестве банка-агента АСВ. Общий объём выплат составляет 66.5 млрд руб. Ожидается, что в банк могут обратиться около 104 тыс. человек.



Напомним, ВТБ24 производит выплаты в следующих регионах: Алтайский край, Архангельская область, Республика Башкортостан, Белгородская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Республика Карелия, Кемеровская область, Костромская область, Курганская область, Липецкая область, Республика Мордовия, Мурманская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Приморский край, Псковская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Смоленская область, Республика Татарстан, Томская и Тульская области, Удмуртская и Чувашская республики, Ямало-Ненецкий округ, а также в городе Рыбинске Ярославской области.



В Краснодарском и Красноярском крае, в Санкт Петербурге и Ленинградской области (кроме г. Всеволожск), в Москве и Московской области, в Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, Тюменской (кроме г. Тобольск), Челябинской, Ярославской областях (кроме г. Рыбинск) средства могут получить клиенты, чьи фамилии начинаются с У-Я.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ в 2016 году по МСФО выросла до 51.6 млрд руб. с 1.7 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы ВТБ в 2016 составили 415 млрд руб. Чистая прибыль группы ВТБ в январе-мае 2017 года в январе-мае выросла в 27.8 раза до 50.1 млрд руб. Чистые процентные доходы составили 189 млрд руб., увеличившись на 12.8%.



"AK&M" от 21.07.2017