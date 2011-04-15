Автоконцерны ФРГ подозревают в картельном сговоре

Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler несколько десятилетий проводили тайные совещания, на которых принимали решения, нарушающие принципы честной конкуренции. Об этом пишет издание Der Spiegel.



В этих встречах участвовало более 200 специалистов, организованных в более чем 60 рабочих группах. Таким образом немецкие автопроизводители заменили рыночные механизмы конкуренции тайными соглашениями, сообщает DW.



В частности, на встречах обсуждался выбор поставщиков и стоимость комплектующих деталей. Именно на одной из таких встреч было принято решение, положившее начало скандалу вокруг махинаций с выхлопами дизельных двигателей, пишет Der Spiegel.



Информацию об этих встречах в контролирующие органы направил и концерн Daimler. Издание полагает, что тем самым автопроизводители пытаются смягчить возможные штрафы. Если информация о картельных соглашениях подтвердится, сговор автоконцернов может стать одним из самых крупнейших картельных скандалов в истории Германии, отмечает Der Spiegel.





"AK&M" от 21.07.2017