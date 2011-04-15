Банк "Открытие" выплатил 33% всего объёма страховых возмещений вкладчикам банка "Югра"

Банк "Открытие" к концу второго дня проведения выплат выдал уже более трети от запланированного объёма страхового возмещения вкладчикам банка "Югра". Об этом говорится в сообщении банка.



Банк "Открытие" принимает заявления и производит выплату страхового возмещения вкладчикам физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, проживающим в Ханты-Мансийском Автономном округе - Югра, чьи фамилии начинаются с букв A-Z, А-О.



Быстро и удобно записаться на получение страхового возмещения от АСВ можно с помощью сервиса банка "Открытие" - бота в Facebook. Дополнительно возможна предварительная запись через контакт-центр банка "Открытие".



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1993 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц". Ключевым акционером банка "Открытие" является "Открытие Холдинг", который владеет 65.28% голосующих акций. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской Бирже.



Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 31 декабря 2016 года составили 2.7 трлн руб., собственный капитал — 232 млрд руб.









"AK&M" от 21.07.2017