Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 июля 2017 года



БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН ПРОШЕЛСЯ ПО НАДЗОРУ

БОРИС ТИТОВ РАСКРИТИКОВАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О КНД



Как стало известно "Ъ", президентский уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил в Белый дом письмо с критикой ключевого законопроекта, разработанного Минэкономики в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД). Бизнес-омбудсмен считает, что принятие готовившегося почти два года документа в его нынешнем виде приведет не к снижению, а к "масштабному росту" административной нагрузки.





УЧЕБА В ВУЗЕ НЕ СТРАШНЕЕ ДВУХ ПЕРЕЕЗДОВ

РЕГИОНЫ ОЦЕНИЛИ ПО СПОСОБНОСТИ ПРИВЛЕКАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ СТУДЕНТОВ



Среди российских выпускников от 8% до 57% в зависимости от региона после окончания вуза едут работать в другой субъект РФ. Максимален отток выпускников из Адыгеи (57%), Ханты-Мансийского автономного округа (52%) и Ивановской области (52%), а минимален - с Камчатки (15%), Сахалина (14%), Ингушетии (12%) и Тывы (8%). Из Москвы и Санкт-Петербурга переезжать в другой регион ради работы приходится 30-40% молодых специалистов.





"ВИКТОРУ ЧЕРНОМЫРДИНУ" ТЕСНО НА БАЛТЗАВОДЕ

ОСК ПЕРЕДАЕТ ЛЕДОКОЛ АДМИРАЛТЕЙСКИМ ВЕРФЯМ



Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) пытается ускорить затянувшиеся сроки выпуска новых ледоколов, перераспределяя их между предприятиями. По данным "Ъ", дизель-электрический ЛК-25 "Виктор Черномырдин" стоимостью 11 млрд руб., заложенный и спущенный на воду на Балтзаводе, достроят Адмиралтейские верфи. Балтзавод сосредоточится на атомных ЛК-60, строительство которых, как и ЛК-25, сильно запаздывает. Между тем проблемы со сроками уже ставят под вопрос финансирование сдачи ЛК-25.





ПОСТАВЩИКОВ ЭНЕРГИИ РАВНЯЮТ ПО ЭТАЛОНУ

ВЕДОМСТВА СОГЛАСОВАЛИ РЕФОРМУ ТАРИФОВ



Как выяснил "Ъ", после шести лет обсуждения правительство наконец получило от ФАС согласованный проект постановления по переводу энергосбытовых компаний на метод эталонных затрат. В службе отмечают, что новая схема расчета эталонной сбытовой надбавки (регулируемая маржа) начнет действовать уже с лета 2018 года, а экономия потребителей может достичь 12,7 млрд руб. В целом отрасль положительно реагирует на новый метод, считая, что эталонная надбавка, в частности, снизит риски, связанные с "региональными особенностями тарифного регулирования".





"БАРКЛИ" ПЕРЕСАЖИВАЕТСЯ В ХИМКАХ

КОРПОРАЦИЯ СТАЛА ЕДИНОЛИЧНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ТПУ В ПОДМОСКОВЬЕ



"Баркли" Леонида Казинца, застройщика элитного жилья в центре Москвы, выкупила долю партнера в компании по реализации проекта строительства в Подмосковье транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Химки-2". Девелопер считает, что это поможет начать активную деятельность - срок окончания строительства уже сдвинулся на пять лет.





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"AK&M" от 25.07.2017