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25/07/2017
09:48

Повтор! "Газпром нефть" начала добычу на Западно-Чатылькинском месторождении в ЯНАО

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", дочерняя компания "Газпром нефти", завершил бурение и испытание первой эксплуатационной скважины на Западно-Чатылькинском месторождении. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".

Общая длинна построенной скважины составила 4.14 км, в том числе горизонтальный участок – 730 м. Западно-Чатылькинское является частью Отдаленной группы месторождений, в которую объединены активы "Газпром нефти" в южной части Ямало-Ненецкого автономного округа.

Стартовый дебит при испытании первой эксплуатационной скважины Западно-Чатылькинского месторождения превысил 500 т в сутки безводной низкосернистой нефти. Потенциально после завершения строительства транспортной инфраструктуры суточная добыча новой скважины может быть увеличена до 700 т. Условия залегания углеводородов Западно-Чатыльскинского месторождения сходны с уже разрабатываемым "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазом" Чатылькинским, которое характеризуется высокими суточными притоками и низким темпом естественного истощения.

"Программа эксплуатационного бурения на Западно-Чатылькинском месторождении продолжится в 2018 году. Мы планируем построить здесь восемь эксплуатационных скважин, которые обеспечат добычу до 500 тыс. т нефти в год. По нашим расчетам, пик добычи в целом на Отдаленной группе месторождений будет достигнут в 2023-2026 годах и составит около 2 млн т нефти в год", – сказал Первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

Отдалённая группа месторождений объединяет в единый кластер активы "Газпром нефти", расположенные в южной части Ямало-Ненецкого автономного округа – в Красноселькупском и Пуровском районах: Чатылькинское, Западно-Чатылькинское, Холмистое, Воргенское, Равнинное и Южно-Удмуртское месторождения, а также перспективные лицензионные участки. Оператором реализации нового крупного проекта является "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% до 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост - 8.2%.

"AK&M" от 24.07.2017
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