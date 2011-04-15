Повтор! "Газпром нефть" начала добычу на Западно-Чатылькинском месторождении в ЯНАО

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", дочерняя компания "Газпром нефти", завершил бурение и испытание первой эксплуатационной скважины на Западно-Чатылькинском месторождении. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".



Общая длинна построенной скважины составила 4.14 км, в том числе горизонтальный участок – 730 м. Западно-Чатылькинское является частью Отдаленной группы месторождений, в которую объединены активы "Газпром нефти" в южной части Ямало-Ненецкого автономного округа.



Стартовый дебит при испытании первой эксплуатационной скважины Западно-Чатылькинского месторождения превысил 500 т в сутки безводной низкосернистой нефти. Потенциально после завершения строительства транспортной инфраструктуры суточная добыча новой скважины может быть увеличена до 700 т. Условия залегания углеводородов Западно-Чатыльскинского месторождения сходны с уже разрабатываемым "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазом" Чатылькинским, которое характеризуется высокими суточными притоками и низким темпом естественного истощения.



"Программа эксплуатационного бурения на Западно-Чатылькинском месторождении продолжится в 2018 году. Мы планируем построить здесь восемь эксплуатационных скважин, которые обеспечат добычу до 500 тыс. т нефти в год. По нашим расчетам, пик добычи в целом на Отдаленной группе месторождений будет достигнут в 2023-2026 годах и составит около 2 млн т нефти в год", – сказал Первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев.



Отдалённая группа месторождений объединяет в единый кластер активы "Газпром нефти", расположенные в южной части Ямало-Ненецкого автономного округа – в Красноселькупском и Пуровском районах: Чатылькинское, Западно-Чатылькинское, Холмистое, Воргенское, Равнинное и Южно-Удмуртское месторождения, а также перспективные лицензионные участки. Оператором реализации нового крупного проекта является "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% до 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост - 8.2%.



"AK&M" от 24.07.2017