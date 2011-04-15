Повтор! Ввод жилья в России в первом полугодии сократился на 11.3%

В России в первом полугодии введено в эксплуатацию 410.7 тыс. квартир общей площадью 28 млн кв. м, что составило 88.7% к соответствующему периоду предыдущего года. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объёмы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 10.5% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае - 7.3%, Санкт-Петербурге - 5.8%, Ленинградской области - 5.2% и Республике Татарстан - 3.9%.



Вместе с тем, при значительных объёмах жилищного строительства в первом полугодии 2017 года наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с первым полугодием 2016 года в Москве - на 39.2%, Свердловской области - на 22.3%, Новосибирской области - на 21.4%, Республике Башкортостан - на 11.9%, Краснодарском крае - на 3.8%, Московской области - на 0.7%.



В первом полугодии 2017 года индивидуальными застройщиками введено 87.2 тыс. жилых домов общей площадью 11.5 млн кв. м, что составило 83.5% к первому полугодию 2016 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершённого строительством жилья составила: в целом по России - 41.2%; в республиках Алтай, Дагестан, Тыва, Чеченской Республике, Забайкальском и Камчатском краях, Белгородской, Новгородской и Тамбовской областях - от 80.2% до 92.7%.





"AK&M" от 24.07.2017