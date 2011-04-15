Банк "Югра" подал в суд на ЦБ РФ

Банк "Югра" направил в Арбитражный суд Москвы иск к ЦБ РФ. Как следует из картотеки, истец требует признать незаконными действия и решения ЦБ.



Заявление зарегистрировано 24 июля.

Напомним, 10 июля Банк России ввёл в "Югре" временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов из-за угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. 19 июля Генпрокуратура направила протест в отношении действий ЦБ РФ и потребовала отменить приказы о введении временной администрации и моратория.



Несмотря на действия Генпрокуратуры 20 июля Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ 24, банк "ФК Открытие" и банк "Уралсиб" начали выплату страховки вкладчикам банка "Югра".





"AK&M" от 25.07.2017