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25/07/2017
11:16

Банк "Югра" подал в суд на ЦБ РФ

Банк "Югра" направил в Арбитражный суд Москвы иск к ЦБ РФ. Как следует из картотеки, истец требует признать незаконными действия и решения ЦБ.

Заявление зарегистрировано 24 июля.
Напомним, 10 июля Банк России ввёл в "Югре" временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов из-за угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. 19 июля Генпрокуратура направила протест в отношении действий ЦБ РФ и потребовала отменить приказы о введении временной администрации и моратория.

Несмотря на действия Генпрокуратуры 20 июля Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ 24, банк "ФК Открытие" и банк "Уралсиб" начали выплату страховки вкладчикам банка "Югра".


"AK&M" от 25.07.2017
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