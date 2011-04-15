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25/07/2017
14:51

Итальянская Benetton решила вступить в борьбу за Ducati Motor

Итальянская компания Benetton решила вступить в борьбу за Ducati Motor Holding SpA, выставленный концерном Volkswagen на продажу за 1.5 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg.

Итальянская компания сделала своё предложение по тендеру 19 июля и теперь ожидает ответа от управляющей компании. Холдинг Benetton, оценённый в 2016 году в 12 млрд евро, имеет различные интересы во многих сферах, связанных с транспортом, сообщает motogonki.ru. Эта компания была и является крупнейшим спонсором в авто- и мотоспорте, в том числе, в "Формуле-1", владеет серьёзным бизнесом по управлению транспортными потоками на автострадах Италии и менеджмента аэропортов, производит одежду и обувь под собственным брендом.

Впрочем, на данный момент самым вероятным покупателем Ducati остаётся американская корпорация Harley-Davidson, первой сделавшая ставку в этой игре.


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