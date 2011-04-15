SoftBank ведёт переговоры с Uber о покупке доли в компании. Японская корпорация планирует купить "многомиллиардную долю" такси-сервиса, сообщили The Wall Street Journal источники, знакомые с ситуацией.



Bloomberg уже писали в июле, что акционеры Uber хотели продать свои доли в сервисе представителям SoftBank. Их желание обусловлено серией скандалов и тем, что будущее компании находится под вопросом. В Uber даже наняли профессора из Гарвардской бизнес-школы, чтобы уладить проблемы в руководстве. В мае из корпорации ушёл вице-президент из-за обвинений в краже технологий Google, а в июне свой пост покинул гендиректор Трэвис Каланик, сообщает издание Therunet.com



С начала лета SoftBank уже успели заявить о покупке британской ARM, создателей роботов Boston Dynamics и Schaft, а также вложиться в разработчика софта для кибербезопасности Cybereason.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"