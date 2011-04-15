Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/07/2017
14:23

SoftBank ведёт переговоры с Uber о покупке доли в компании

SoftBank ведёт переговоры с Uber о покупке доли в компании. Японская корпорация планирует купить "многомиллиардную долю" такси-сервиса, сообщили The Wall Street Journal источники, знакомые с ситуацией.

Bloomberg уже писали в июле, что акционеры Uber хотели продать свои доли в сервисе представителям SoftBank. Их желание обусловлено серией скандалов и тем, что будущее компании находится под вопросом. В Uber даже наняли профессора из Гарвардской бизнес-школы, чтобы уладить проблемы в руководстве. В мае из корпорации ушёл вице-президент из-за обвинений в краже технологий Google, а в июне свой пост покинул гендиректор Трэвис Каланик, сообщает издание Therunet.com

С начала лета SoftBank уже успели заявить о покупке британской ARM, создателей роботов Boston Dynamics и Schaft, а также вложиться в разработчика софта для кибербезопасности Cybereason.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100