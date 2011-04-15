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25/07/2017
12:37

Ингосстрах застраховал ответственность компании "НЛС Логистик"

Ингосстрах заключил договор страхования гражданской ответственности экспедитора и автоперевозчика ООО "НЛС Логистик". Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Максимальный лимит ответственности по договору составляет 40 млн руб. Период страхования – 1 год.

Договором покрываются риски утраты (недостачи), гибели или повреждения груза во время его экспедирования и перевозки, а также расходы по спасению груза и уменьшению ущерба. "НЛС Логистик" и Ингосстрах успешно сотрудничают второй год подряд.

"В последнее время компании, занимающиеся экспедированием, все чаще заключают договоры страхования ответственности, поскольку полис – самый эффективный инструмент, который позволяет клиенту избежать значительных потерь в случае повреждения, утраты или гибели груза", – отмечает начальник управления страхования транспортных операторов компании "Ингосстрах" Мария Мартынова.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 25.07.2017
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