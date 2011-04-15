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25/07/2017
12:07

Компания "Грибная Радуга" начала производство шампиньонов

ООО "Грибная Радуга" при поддержке Альфа-Банка запустила импортозамещающее производство шампиньонов в Курской области. Об этом говорится в сообщении банка.

Годовые объёмы продукции составят 4 тыс. т. Полной проектной мощности - 12 тыс. т в год – предприятие достигнет в 2019 году, что позволит ему занять около 16.5% отечественного рынка шампиньонов, при этом доля импорта в РФ снизится с текущих 80% до 50%.

Альфа-Банк уже профинансировал создание производства в объёме 850 млн руб. Общий объём кредитного лимита, выделенного ООО "Грибная радуга", составляет 1 млрд руб. Ещё около 300 млн руб. собственных средств вложили учредители - Александр Удодов и Олег Логвинов.

На производстве, с которым в ходе церемонии открытия ознакомились губернатор Курской области Александр Михайлов, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Альфа-Банка, торговых сетей, внедрена современная "голландская" технология, подразумевающая собственное изготовление компоста. Шампиньоны выращиваются на стеллажах в специальных камерах, где поддерживается автономный микроклимат. Сбор продукции не допускает прикосновения к ней, доставка осуществляется рефрижераторами с поддержанием нужной температуры.

Соблюдение мировых технологических стандартов позволит обеспечить свежесть и высокое качество продукции, уверен учредитель ООО "Грибная радуга" Олег Логвинов. По его словам, первые партии курских шампиньонов будут реализованы на территории Центрального, Южного, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

Он также отметил, что значимую роль в реализации проекта оказала поддержка Альфа-Банка. "Мы надеемся продолжить партнёрство с Альфа-Банком в ходе реализации следующих этапов проекта", - подчеркнул учредитель ООО "Грибная радуга". "Альфа-Банк рад поддержать это высокотехнологичное и современное производство и принять участие в увеличении его производственных объемов", - подчеркнул управляющий директор по работе с предприятиями агропромышленного комплекса Альфа-Банка Сергей Андреев.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Прямыми акционерами ОАО "Альфа-Банк" являются российская компания ОАО "АБ Холдинг", которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, в распоряжении которой имеется менее 1% акций банка.

Бенефициарами банковской группы в составе консорциума "Альфа-Групп" являются 6 физических лиц (Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Александр Кнастер, Андрей Косогов).

Совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк", куда входят ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, в 2016 году по МСФО составили $38.2 млрд, совокупный кредитный портфель - $23.9 млрд, совокупный капитал - $5.7 млрд. Чистая прибыль за 2016 год составила $527 млн.

"AK&M" от 25.07.2017
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