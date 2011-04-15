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25/07/2017
12:18

В России верхнюю одежду и телефоны могут исключить из бесплатной ручной клади

Минтранс России предлагает исключить верхнюю одежду, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамеру из списка вещей, которые можно бесплатно взять с собой на борт. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Бесплатно по-прежнему можно будет провезти дамские сумки, портплед с костюмом и детское питание для ребенка.

Пассажиры, купившие возвратные билеты, смогут бесплатно взять с собой не менее десяти килограммов багажа. При этом авиакомпании обязаны сообщать об условиях перевозки вещей до покупки билета на самолёт.

Ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому авиаперевозчики смогут брать с пассажиров плату за перевозку багажа при оформлении невозвратных билетов. Кроме того, авиакомпании самостоятельно смогут устанавливать нормы бесплатного провоза ручной клади.



"AK&M" от 25.07.2017
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