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25/07/2017
12:34

Компания "Весна-Тихвин" продала профильному инвестору комплекс по выращиванию шампиньонов в ЛенОбласти

На электронной торговой площадке Российского аукционного дома 24 июля состоялись торги в рамках процедуры банкротства ЗАО "Весна-Тихвин". Об этом говорится в сообщении ЭТП-РАД.

На продажу посредством публичного предложения был выставлен комплекс по выращиванию шампиньонов в городе Тихвин Ленинградской области.

В торгах приняло участие 6 претендентов. При минимально возможной цене 16.9 млн руб. лот был продан с 50% превышением минимальной стоимости - за 25.1 млн руб. (начальная цена - 24.2 млн руб.). Победитель торгов - ЗАО "Южный гриб".

"Мы всегда стараемся искать покупателей именно среди профильных инвесторов. Отрадно, что в данном случае нам удалось найти именно такого и еще продать объект с превышением. Компания "Южный гриб" уже давно работает на рынке шампиньонов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а теперь они смогут освоить новый рынок. Безусловно, приход нового игрока благотворно повлияет на развитие экономики ЛенОбласти", - комментирует Ольга Желудкова, руководитель Департамента по работе с проблемными и непрофильными активами банков РАД.

В состав комплекса входит два земельных участка общей площадью 12 га и комплекс зданий общей площадью 5 тыс. кв. м.

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