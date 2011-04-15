Московская Биржа предоставила корпорациям доступ к денежному рынку

Московская Биржа предоставила российским юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями или профессиональными участниками рынка ценных бумаг, прямой доступ к денежному рынку. Об этом сообщается на сайте биржи.



Корпорации получили возможность размещать средства в депозиты с центральным контрагентом (ЦК) по рыночным ставкам биржевого РЕПО. Банк "Национальный Клиринговый Центр", выполняющий функции центрального контрагента, гарантирует исполнение обязательств по сделкам, которые заключаются в результате сведения заявок от корпораций на размещение средств в депозиты с заявками РЕПО с КСУ на привлечение средств.



Первыми корпорациями, заключившими сделки на денежном рынке, стали "АЛРОСА", "Альфастрахование", "Альфастрахование-Жизнь", "Ингосстрах", МТС, "Рольф", "Русагро", "Т Плюс", "Фосагро".



Управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской Биржи Игорь Марич отметил: "Выход корпораций на денежный рынок Московской Биржи будет способствовать росту ликвидности биржевого рынка РЕПО благодаря притоку новых денежных средств, к которым до этого имел доступ только ограниченный круг банков, появлению на этом рынке более длинных денег. Сами корпорации получили возможность более эффективного и надёжного размещения денежных средств".





"AK&M" от 25.07.2017