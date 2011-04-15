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25/07/2017
16:25

Ингосстрах получил прямой доступ к денежному рынку

Ингосстрах получил прямой доступ к денежному рынку, говорится в сообщении компании.

С 24 июля 2017 года Московская Биржа предоставила корпоративным участникам прямой доступ к денежному рынку. Ингосстрах стал одним из первых среди компаний, заключивших сделки и разместивших денежные средства в размере 100 млн руб. на срок один день.

"Мы получили возможность размещать временно свободные средства в депозиты с Центральным Контрагентом по рыночным ставкам биржевого репо, что является хорошей альтернативой размещению средств в банках, при этом с высокой надежностью операций, поскольку исполнение обязательств гарантируется Национальным клиринговым центром, – комментирует заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности компании "Ингосстрах" Андрей Ларкин.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 25.07.2017
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