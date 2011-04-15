Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/07/2017
17:02

Совет Федерации одобрил реформу теплоэнергетики

Совет Федерации 25 июля 2017 года одобрил поправки в закон "О теплоснабжении", сообщает пресс-служба РСПП.

Закон изменяет систему тарифообразования и вводит понятие "альтернативной котельной" - установления предельного уровня цены за тепло. Согласно закону, цена будет не устанавливаться регулятором, а определяться исходя из стоимости тепловой энергии, которую возможно получить при строительстве новой отдельной котельной для обслуживаемых территорий. По мнению членов Комиссии РСПП по ЖКХ, на текущий момент такая модель является наиболее объективной с точки зрения определения справедливой цены за тепло.

Пока введение нового принципа возможно только по представлению глав муниципалитетов в так называемых ценовых зонах, перечень которых определит Правительство.

Кроме того, законом вводятся новые требования к единым теплоснабжающим организациям (ЕТО), которые отвечают за качество услуг по обеспечению тепловой энергии конкретных территорий. Деятельность ЕТО регламентируется законом и контролируются антимонопольными органами.

Принятие закона станет первым шагом реформирования теплоснабжения и в перспективе позволит недофинансированной отрасли привлечь инвестиции в модернизацию инфраструктуры. По данным Минэнерго России, сейчас ежегодные инвестиции в теплоснабжение составляют 87 млрд руб., а потребность в инвестициях достигает 250 млрд руб.

В течение 2014-2016 годов текст закона прошёл стадии общественных обсуждений и оценки регулирующего воздействия, неоднократно обсуждался в очном режиме с субъектами РФ и на заседаниях Комиссии РСПП по ЖКХ. 19 июля документ был принят Госдумой.

После подписания Президентом России закон вступит в силу. Ориентировочно реформа теплоснабжения, к которой намерены присоединиться несколько крупных городов, заработает уже до конца 2017 года.


"AK&M" от 25.07.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100