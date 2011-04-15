Совет Федерации одобрил реформу теплоэнергетики

Совет Федерации 25 июля 2017 года одобрил поправки в закон "О теплоснабжении", сообщает пресс-служба РСПП.



Закон изменяет систему тарифообразования и вводит понятие "альтернативной котельной" - установления предельного уровня цены за тепло. Согласно закону, цена будет не устанавливаться регулятором, а определяться исходя из стоимости тепловой энергии, которую возможно получить при строительстве новой отдельной котельной для обслуживаемых территорий. По мнению членов Комиссии РСПП по ЖКХ, на текущий момент такая модель является наиболее объективной с точки зрения определения справедливой цены за тепло.



Пока введение нового принципа возможно только по представлению глав муниципалитетов в так называемых ценовых зонах, перечень которых определит Правительство.



Кроме того, законом вводятся новые требования к единым теплоснабжающим организациям (ЕТО), которые отвечают за качество услуг по обеспечению тепловой энергии конкретных территорий. Деятельность ЕТО регламентируется законом и контролируются антимонопольными органами.



Принятие закона станет первым шагом реформирования теплоснабжения и в перспективе позволит недофинансированной отрасли привлечь инвестиции в модернизацию инфраструктуры. По данным Минэнерго России, сейчас ежегодные инвестиции в теплоснабжение составляют 87 млрд руб., а потребность в инвестициях достигает 250 млрд руб.



В течение 2014-2016 годов текст закона прошёл стадии общественных обсуждений и оценки регулирующего воздействия, неоднократно обсуждался в очном режиме с субъектами РФ и на заседаниях Комиссии РСПП по ЖКХ. 19 июля документ был принят Госдумой.



После подписания Президентом России закон вступит в силу. Ориентировочно реформа теплоснабжения, к которой намерены присоединиться несколько крупных городов, заработает уже до конца 2017 года.





"AK&M" от 25.07.2017