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25/07/2017
18:31

Госкомиссия приняла решение о вывозе РКН "Союз-ФГ" на стартовый комплекс

На "Байконуре" 25 июля состоялось заседание технического руководства и Государственной комиссии, на котором было принято решение о готовности ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблём "Союз МС-05" к вывозу и установке на стартовом комплексе. Об этом сообщил Роскосмос.

Также сегодня была завершена общая сборка ракеты космического назначения - головной блок с кораблём "Союз МС-05" пристыковали к третьей ступени ракеты-носителя.

Вывоз ракеты-носителя из монтажно-испытательного корпуса и её установка в вертикальное положение на стартовом комплексе площадки N 1 ("Гагаринский старт") будут проведены утром 26 июля 2017 года.

Пуск планируется в 18:41 мск 28 июля. В составе основного экипажа корабля - космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндолф Брезник и астронавт ЕSА Паоло Несполи. В состав дублирующего экипажа вошли космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавт NASA Марк Ванде Хай и астронавт JAXA Норишиге Канаи.



"AK&M" от 25.07.2017
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