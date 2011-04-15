Контролирующий акционер снизил долю в "Черкизово"

Контролирующий акционер ПАО "Группа Черкизово", MB Capital Europe, осуществил продажу 1871339 ГДР общества, что составило 2.89% уставного капитала ПАО, в пользу компании Grupo Corporativo Fuertes, S.L., крупнейшего агропромышленного холдинга Испании. Об этом говорится в сообщении группы "Черкизово".



Grupo Corporativo Fuertes, S.L. увеличила долю в уставном капитале "Черкизово", приобретя 1902957 ГДР общества на Лондонской фондовой бирже. В 2012 году Группа "Черкизово" подписала с Grupo Corporativo Fuertes, S.L. соглашение о создании совместного предприятия по выращиванию и переработке мяса индейки "Тамбовская индейка", которое вышло на проектную мощность в этом году.



Каждой из сторон принадлежит 50% в проекте.

В результате сделки в распоряжении Grupo Corporativo Fuertes, S.L. находится около 8% в уставном капитале ПАО "Группа Черкизово". Общий объём инвестиций Grupo Corporativo Fuertes, S.L. составляет порядка $77 млн в соответствии с текущей ценой акций общества. GrupoCorporativo Fuertes, S.L. ранее владела 5.12% в уставном капитале "Черкизово".



ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи. GDR группы торгуются на Лондонской фондовой бирже, обыкновенные акции - на Московской Бирже.



Чистая прибыль ПАО Группа "Черкизово" по МСФО за I квартал 2017 года составила 1.934 млрд руб. против убытка 440.8 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13% до 20.971 млрд руб. с 18.545 млрд руб., валовая прибыль - на 83% до 5.64 млрд руб. с 3.074 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 3.73 млрд руб. против 725.4 млн руб. годом ранее. Операционная прибыль составила 2.454 млрд руб. против убытка 21.2 млн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "Группа "Черкизово"" по РСБУ за I квартал 2017 года упал в 8.6 раза до 16.648 млн руб. со 143.047 млн руб. годом ранее. Выручка выросла в 1.8 раза до 671.417 млн руб. с 362.388 млн руб., валовая прибыль - в 1.9 раза до 321.99 млн руб. со 168.861 млн руб. Прибыль до налогообложения составила 3.263 млн руб. против убытка 175.059 млн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"