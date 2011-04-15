Ростех в рамках МАКС-2017 подписал соглашения более чем на 100 млрд руб.

В рамках МАКС-2017 Ростех провел более 200 встреч с российскими и международными делегациями из 20 стран. В рамках салона холдингами Госкорпорации было подписано более 30 соглашений на общую сумму свыше 100 млрд руб., говорится в сообщении компании.



"В рамках салона Ростех и холдинги Авиационного кластера подписали более 30 соглашений на общую сумму свыше 100 млрд руб. Из них более 80 млрд руб. - это соглашения по поставкам и ремонту двигателей. В целом, в рамках МАКС-2017 Корпорацией и входящими в нее компаниями было проведено более 200 встреч с российскими и международными партнёрами из Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Латинской Америки. Также мы провели переговоры по ряду важных проектов с партнёрами из Франции и Индии", - отметил индустриальный директор Авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков, цитируемый в сообщении.



Также в рамках МАКС-2017 Рособоронэкспорт представил более 160 образцов продукции военного назначения преимущественно для ВВС и ПВО. Наибольший интерес со стороны иностранных заказчиков в ходе презентаций и показов был проявлен к самолётам Су-35, Су-32, Су-30СМЭ, МиГ-35, Як-130, Як-152, Ил-76МД-90А и вертолётам Ка-52, Ми-28НЭ, Ми-35М, Ми-17В-5, Ми-171Ш в арктическом варианте, "Ансат" и "Ансат-У", Ми-38, Ми-26Т2.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб. Показатель EBITDA составил 268 млрд руб.







"AK&M" от 25.07.2017