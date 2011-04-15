Дистрибьютор "Вертолётов России" подписал соглашение на поставку в Китай трёх вертолётов. Об этом сообщил Ростех.



Машины планируется использовать для проведения медицинских и спасательных операций на Зимних Олимпийских играх, которые состоятся в Китае в 2022 году.



В частности, компания United Helicopters International Group, являющаяся авторизированным дистрибьютором холдинга "Вертолёты России" в КНР, заключила соглашение на поставку трех медицинских вертолетов Пекинскому центру экстренного реагирования "999". Центр получит два "Ансата" и один Ми-171 в медицинской комплектации. Машины планируется использовать для проведения медицинских и спасательных операций на Зимних Олимпийских играх в 2022 году.



Китай является крупным оператором российских вертолётов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как отмечается в сообщении холдинга "Вертолёты России", китайский рынок демонстрирует стабильный рост и спрос на надёжные многоцелевые вертолёты различных типов.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб. Показатель EBITDA составил 268 млрд руб.



АО "Вертолёты России" (ИНН 7731559044) - дочерняя компания АО "ОПК "Оборонпром", входящего в состав ГК "Ростех". Контролирует и управляет вертолётостроительными предприятиями: ОАО "Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля", АО "Камов", ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ОАО "Казанский вертолётный завод", ОАО "Роствертол", ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина", ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", ОАО "Ступинское машиностроительное производственное предприятие", ОАО "Редуктор-ПМ" и ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод", а также ОАО "Вертолётная сервисная компания".



Чистая прибыль АО "Вертолёты России" и его ДЗО по МСФО в 2016 году сократилась в 2.6 раза до 16.204 млрд руб. с 42.198 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 2.55% до 214.36 млрд руб. с 219.972 млрд руб., операционная прибыль - на 44.71% до 32.395 млрд руб. с 58.594 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.17 раза до 24.876 млрд руб. с 53.965 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Вертолёты России" по РСБУ в 2016 году увеличилась в 5.31 раза до 15.457 млрд руб. с 2.913 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 85.43% до 45.205 млрд руб. с 24.378 млрд руб., прибыль от продаж - на 49.89% до 22.358 млрд руб. с 14.916 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.05 раза до 15.356 млрд руб. с 3.042 млрд руб.



Чистый убыток АО "Вертолёты России" за I квартал 2017 года по РСБУ уменьшился в 2.46 раза до 1.582 млрд руб. с 3.884 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка снизилась на 6.29% до 2.021 млрд руб. с 2.156 млрд руб.



"AK&M" от 25.07.2017