Дайджест газеты "Ведомости" от 26 июля 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 26 июля 2017 года.





"Я ПОДДЕРЖУ ЛЮБЫЕ МЕРЫ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ НА ПРОФИЛАКТИКУ КУРЕНИЯ"



Гендиректор Philip Morris Андре Каландзопулос объясняет, почему Philip Morris предлагает сменить сигареты на системы нагревания табака, испытывает их на себе и ждет помощи от регуляторов.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что к 2025 г. в мире, несмотря на всю пропаганду здорового образа жизни, по-прежнему будет около 1 млрд курильщиков. В России, согласно концепции Минздрава, - около 25% населения к 2022 г., т. е. примерно 35 млн россиян. Поэтому в ближайшие 10 лет отказ от курения среди населения маловероятен, и сигаретные компании стараются уделять больше внимания новым продуктам с пониженным риском. При этом российское законодательство крайне жестко подходит к появлению на рынке новых продуктов. В марте был внесен в Госдуму законопроект, который предлагает приравнять их к традиционным сигаретам.



Крупнейшая в мире публичная табачная компания Philip Morris International (PMI) за последние 10 лет вложила около $3 млрд в разработку продуктов с пониженным риском: четыре категории их категории разрабатывают около 400 ученых в научно-исследовательских центрах компании в Швейцарии и Сингапуре. На себе эти продукты испытывает и генеральный директор Андре Калантзопулос.





БЛАГОСОСТОЯНИЕ БУДЕТ ИНВЕСТИРОВАНО



Минфин решил активнее инвестировать средства фонда национального благосостояния: часть отдать в капитал РФПИ, часть пустить на отдельные проекты.



После объединения резервного фонда и ликвидной части фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфин решил разморозить ту часть ФНБ, которая была предназначена для инвестиций в долгосрочные проекты. Первое, что предлагается, - докапитализировать из ФНБ Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщил "Интерфакс". Чиновник и участник обсуждений подтвердили это.



Речь о квоте, которая и предусмотрена для РФПИ, - 10% ФНБ, или 290 млрд руб. Сейчас ФНБ соинвестирует в проекты, куда инвестирует РФПИ: ликвидация цифрового неравенства с "Ростелекомом", строительство интеллектуальных сетей с "Россетями", нефтехимический комплекс "Запсибнефтехим".





ДОХОДНОЕ МЕСТО



Кипрский банк ВТБ - отличная инвестиция для партнеров госбанка. За счет дивидендов RCB менеджеры банка за год окупили вложенные в него деньги, а "ФК Открытие" за два года - более 50%.



Кипрский Russian Commercial Bank (RCB) в 2016 г. выплатил 210 млн евро дивидендов, говорится в его отчетности. Этот банк отличается высокими выплатами акционерам, сравнимыми с его прибылью. Они позволили менеджерам ВТБ быстро окупить инвестиции в банк: в начале 2009 г. они выкупили допэмиссию RCB по $11,71 за акцию, а осенью того же года RCB объявил промежуточные дивиденды - $15,6 на акцию, больше цены их размещения. Теперь пришла очередь банка "ФК Открытие". Он стал акционером RCB в результате допэмиссии в ноябре 2014 г. Бумаги размещались по $50 и 19,8% акций кипрского банка обошлись "Открытию" примерно в 87 млн евро, говорится в отчетности RCB. В 2015 г. кипрский банк заплатил дивиденды ниже обычного, но в следующем году наверстал упущенное.





ВЛАДИМИРУ КОГАНУ НЕ ХВАТАЕТ ГЛУБИНЫ



Владимир Коган не справляется в одиночку с модернизацией Афипского НПЗ и ищет партнера, чтобы довести проект до конца. Один из сценариев - продажа завода.



Владимир Коган ищет инвестора для Афипского НПЗ с переработкой 2,5 млн т в Краснодарском крае, рассказали "Ведомостям" сотрудник одной из нефтяных компаний и контрагент завода. Заводу нужен партнер, чтобы завершить модернизацию, говорит один из них. "Нефтегазиндустрия" может продать всю свою долю, не исключает другой. Есть ли уже претенденты, они не говорят.



"Нефтегазиндустрия" приобрела завод у "Базэла" Олега Дерипаски в 2010 г., когда Коган возглавлял департамент в Министерстве регионального развития. Сумма сделки не раскрывалась, бывший сотрудник "Базэла" рассказывал Forbes, что она составила около $300 млн. Главный плюс завода - близость к южным портам, минус - низкая глубина переработки.





ПОЧЕМУ ТРУДНО ДОКАЗАТЬ, ЧТО СОТРУДНИК ПЬЯН



Как работодателю доказать, что сотрудник пьян? Борьба с зеленым змием - сложнейшая проблема для работодателей, и не потому, что сотрудники в массовом порядке являются на работу нетрезвыми, а потому, что доказать нарушения крайне трудно.



Появление на рабочем месте в состоянии опьянения с точки зрения Трудового кодекса (ТК) - грубый проступок, чреватый увольнением. Но как правильно себя вести нанимателю? ?Идеальный вариант - отправить работника на медицинское освидетельствование в поликлинику. Но еще лучше - сопроводить его, чтобы не потерялся по дороге. Но это требует времени, и для оперативности многие компании готовы использовать алкотестеры.





РЕНОВАЦИЮ БУДУЩЕГО



Россия и Украина не смогут жить по-братски, даже если помирятся.

Представим себе, что Россия и Украина все-таки урегулировали свои отношения, решив проблемы Донбасса и Крыма. Будет ли это означать, что отношения между двумя этими странами вернутся к ситуации 2013 г.? Напомню, что тогда наши государства рассматривали отношения друг с другом как особые, в которых явственно присутствовали элементы доброжелательной и желаемой близости - и культурной, и исторической, и экономической, и гуманитарной. Мы имели практически открытую границу, многомиллиардный (в долларах) взаимный товарооборот, миллионы украинцев, работающих в России, системное сотрудничество спецслужб. Вернется ли все это в случае нормализации наших межгосударственных соглашений?





СТАРЫЙ IPHONE В ЗАЧЕТ НОВОГО



Apple запускает в России trade-in - обмен старых iPhone на новые с доплатой. Это может увеличить продажи смартфонов Apple в России примерно на 10%.



Apple запускает в России бессрочную программу обмена старых iPhone на новые с доплатой (trade-in). Об этом "Ведомостям" рассказал человек, знакомый с участниками проекта. По его словам, принимать старые аппараты будут в розничных сетях re:Store, "М.видео" и "Связного", а координировать проект будет американская Belmont Trading, давний логистический партнер Apple, не первый год работающий с производителей на многих мировых рынках.



Сейчас Apple проводит trade-in в странах, где есть ее фирменные магазины Apple Store (в России такого пока нет).





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 26.07.2017