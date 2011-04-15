Повтор! Trader Media East Limited может продать активы или часть бизнеса

Компания Trader Media East Limited может продать активы или часть бизнеса. Об этом говорится в сообщении Лондонской биржи.



"Принимая во внимание ряд возможностей по стратегическому развитию и реорганизации, которые могут включать в себя полную или частичную продажу одной или нескольких дочерних структур и/или их торговые марки или бизнес потенциальным инвесторам, а также с намерением развивать вероятные стратегические партнёрские отношения, компания, приступила к совершению действий с целью реализации таких возможностей", - отмечается в сообщении.



При этом подчёркивается, что каких-либо гарантий поступления какого-либо реального предложения в данном контексте, заключения окончательного соглашения о продаже или образовании стратегического партнёрства дать невозможно.



Trader Media East Ltd. выпускает рекламные издания и владеет рядом онлайновых сервисов в России и других странах, в том числе Irr.ru и Job.ru.



"AK&M" от 25.07.2017