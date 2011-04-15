Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/07/2017
09:15

Повтор! Trader Media East Limited может продать активы или часть бизнеса

Компания Trader Media East Limited может продать активы или часть бизнеса. Об этом говорится в сообщении Лондонской биржи.

"Принимая во внимание ряд возможностей по стратегическому развитию и реорганизации, которые могут включать в себя полную или частичную продажу одной или нескольких дочерних структур и/или их торговые марки или бизнес потенциальным инвесторам, а также с намерением развивать вероятные стратегические партнёрские отношения, компания, приступила к совершению действий с целью реализации таких возможностей", - отмечается в сообщении.

При этом подчёркивается, что каких-либо гарантий поступления какого-либо реального предложения в данном контексте, заключения окончательного соглашения о продаже или образовании стратегического партнёрства дать невозможно.

Trader Media East Ltd. выпускает рекламные издания и владеет рядом онлайновых сервисов в России и других странах, в том числе Irr.ru и Job.ru.

"AK&M" от 25.07.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100