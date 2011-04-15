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26/07/2017
11:35

Палата представителей США утвердила новые антироссийские санкции

В Палате представителей США прошло голосование по поводу введения новых ограничений в отношении России, Ирана и КНДР. Конгрессмены подавляющим большинством проголосовали за санкции. За выступили 419 конгрессменов, против — 3, сообщает "Коммерсант".

Поводом для введения новых санкций против Москвы стали предполагаемое кибервмешательство России в американские выборы, а также действия в Сирии и на Украине.

В июне законопроект о санкциях практически единогласно одобрил Сенат. Пакет ограничений включает как усиление действующих санкций, так и введение новых, в том числе в отношении лиц, причастных к кибератакам, а также к нарушениям прав человека и поставкам оружия президенту Сирии Башару Асаду. Новые секторальные санкции затронут горно- и металлодобычу, морские и железнодорожные перевозки.

Законопроект раскритиковал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его мнению, США не должны сейчас принимать такие меры с учётом того, что Вашингтон и Москва пытаются нормализовать отношения, "добиться какого-то прогресса". Кроме того, с требованием пересмотреть пакет ограничений выступили представители американских предприятий, а ранее новые санкции раскритиковали в Европе.

"AK&M" от 26.07.2017
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