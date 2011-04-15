Совет Федерации одобрил закон о компенсационном фонде

Совет Федерации одобрил федеральный закон "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении АИЖК.



Согласно документу, компенсационный фонд дольщиков будет учреждён как публично-правовая компания. В состав наблюдательного совета фонда войдут представители Госдумы и Совета Федерации, а контролировать его работу будет Счётная палата. Это обеспечит полную прозрачность его работы и контроль над деятельностью фонда.



Формирование компенсационного фонда будет осуществляться за счёт обязательных взносов в размере 1.2% от каждого договора участия в долевом строительстве, уплачиваемых застройщиками. Законопроектом предусмотрена ежегодная актуарная оценка обязательств и возможность корректировки тарифа по итогам такой оценки путём внесения соответствующих изменений в закон, но не чаще одного раза в год.



Деятельность фонда позволит исключить проблему "обманутых дольщиков" при участии граждан в долевом строительстве и существенно снизить риск отрасли жилищного строительства в целом.



Вводится правило "одна компания - одно разрешение на строительство". В рамках одного разрешения на строительство может строиться несколько объектов - корпусов, домов. Речь идет не о запрете строить несколько очередей, а о том, чтобы не смешивать на одном балансе несколько разных проектов, финансируя одни объекты за счет других, в конечном итоге создавая строительную пирамиду и провоцируя "эффект домино".



Кроме того, застройщики на весь период строительства будут обязаны поддерживать достаточность собственных средств на уровне не менее 10% от стоимости строительства. На сегодня достаточность собственных средств строительном секторе, согласно данным Банка России, составляет около 12%. Таким образом, данное требование не является критичным для надежных устойчивых компаний.



В состав органов управления застройщика не смогут входить лица, у которых имеется неснятая или непогашенная судимость, или деятельность которых стала причиной банкротства юридического лица, а также наличие профессионального опыта не менее трёх лет.



Законопроект устанавливает особенности погашения требований участников долевого строительства. В частности, предусматривается принятие решения общим собранием участников долевого строительства, в том числе в отношении привлечения нового застройщика либо получения денежного возмещения от фонда. Таким образом, решение о судьбе объекта будет приниматься самими гражданами, а фонд - реализовывать принятое решение.



"AK&M" от 26.07.2017