Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/07/2017
14:47

Совет Федерации одобрил закон о компенсационном фонде

Совет Федерации одобрил федеральный закон "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении АИЖК.

Согласно документу, компенсационный фонд дольщиков будет учреждён как публично-правовая компания. В состав наблюдательного совета фонда войдут представители Госдумы и Совета Федерации, а контролировать его работу будет Счётная палата. Это обеспечит полную прозрачность его работы и контроль над деятельностью фонда.

Формирование компенсационного фонда будет осуществляться за счёт обязательных взносов в размере 1.2% от каждого договора участия в долевом строительстве, уплачиваемых застройщиками. Законопроектом предусмотрена ежегодная актуарная оценка обязательств и возможность корректировки тарифа по итогам такой оценки путём внесения соответствующих изменений в закон, но не чаще одного раза в год.

Деятельность фонда позволит исключить проблему "обманутых дольщиков" при участии граждан в долевом строительстве и существенно снизить риск отрасли жилищного строительства в целом.

Вводится правило "одна компания - одно разрешение на строительство". В рамках одного разрешения на строительство может строиться несколько объектов - корпусов, домов. Речь идет не о запрете строить несколько очередей, а о том, чтобы не смешивать на одном балансе несколько разных проектов, финансируя одни объекты за счет других, в конечном итоге создавая строительную пирамиду и провоцируя "эффект домино".

Кроме того, застройщики на весь период строительства будут обязаны поддерживать достаточность собственных средств на уровне не менее 10% от стоимости строительства. На сегодня достаточность собственных средств строительном секторе, согласно данным Банка России, составляет около 12%. Таким образом, данное требование не является критичным для надежных устойчивых компаний.

В состав органов управления застройщика не смогут входить лица, у которых имеется неснятая или непогашенная судимость, или деятельность которых стала причиной банкротства юридического лица, а также наличие профессионального опыта не менее трёх лет.

Законопроект устанавливает особенности погашения требований участников долевого строительства. В частности, предусматривается принятие решения общим собранием участников долевого строительства, в том числе в отношении привлечения нового застройщика либо получения денежного возмещения от фонда. Таким образом, решение о судьбе объекта будет приниматься самими гражданами, а фонд - реализовывать принятое решение.

"AK&M" от 26.07.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100