Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде июля выросла до 7.47% годовых с 7.36% годовых в первой декаде июля. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ за последние несколько лет была зафиксирована во второй декаде декабря 2014 года. Тогда ставка достигла 15.31% годовых вслед за решением Банка России об увеличении ключевой ставки до 17% с 10.5% годовых.



Информация по размеру ставки подготовлена на основе данных Сбербанка, ВТБ, ВТБ 24, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Банка "ФК "Открытие" и Промсвязьбанка.



"AK&M" от 26.07.2017