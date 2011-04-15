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26/07/2017
12:37

ЭР-Телеком планирует купить шесть компаний связи в Томске и Иркутске

Федеральная антимонопольная служба получила ходатайства "ЭР-Телекома" на приобретение шести сибирских компаний – томских "Городские интернет сети", "Томская телекоммуникационная компания" и "Томтел", а также "Авиком", "ТелеНэт Усолье-Сибирское" и "Телесистема "Астра" из Иркутска. Об этом говорится в сообщении ФАС.

ФАС в связи с необходимостью получения дополнительной информации в соответствии с законом "О защите конкуренции" приняла решение продлить срок рассмотрения ходатайства "Эр-телекома" до 28 сентября 2017 года.

Ранее ЭР-Телеком приобрёл компанию "Крафтсвязь", которая предоставляет услуги доступа в интернет, телефонии, а также систему оплаты на основе карточной платформы в Новосибирске. Кроме того, ФАС одобрила приобретение "ЭР-Телекомом" 100% волгоградского оператора связи "Коламбия Телеком".

ЭР-Телеком (ИНН 5902188230) - региональный мультисервисный оператор связи, образован в 2001 году. На основе технологии "оптика до дома" компания оказывает услуги кабельного телевидения, широкополосного доступа в интернет, телефонии под брендом "Дом.ru". Акционерами ЭР-Телекома являются холдинг "Пермская финансово-промышленная группа" и Baring Vostok Capital Partners. В настоящее время компании холдинга "ЭР-Телеком" обслуживают около 5 млн абонентов.

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