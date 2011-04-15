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26/07/2017
13:10

Ингосстрах застраховал гражданскую ответственность аэропорта Оренбурга

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Оренбургской области победил в открытом конкурсе на право оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП), проведённом ГУП "Аэропорт Оренбург".

В соответствии с договором ответственность перевозчика застрахована при использовании 27 воздушных судов, состоящих на балансе организации. Договор заключен сроком на 1 год.

Программа страхования позволяет компенсировать ущерб, нанесённый жизни, здоровью или имуществу пассажиров. Лимиты ответственности страховщика в соответствии с действующим законодательством устанавливаются на каждого пассажира и составляют: 2.025 млн руб. – на случай причинения вреда жизни пассажира, 2 млн руб. – на случай причинения вреда здоровью пассажира и 23 тыс. руб. – на случай причинения вреда имуществу.

Напомним, что обязанность перевозчиков страховать свою ответственность перед пассажирами регламентируется федеральным законодательством. Федеральный закон N67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причинённого при перевозках пассажиров метрополитеном" вступил в силу 1 января 2013 года.

В конкурсе, помимо СПАО "Ингосстрах", принимали участие 4 страховые компании федерального уровня.

ГУП "Аэропорт Оренбург" – международный аэропорт федерального значения города Оренбурга. Расположен в 19 км восточнее города.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.




"AK&M" от 26.07.2017
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