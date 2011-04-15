Президиум РСА утвердил механизм повышения доступности ОСАГО в Крыму и Севастополе

Президиум РСА на заседании в среду поддержал механизм, который будет реализован на территории Крыма и Севастополя для повышения доступности ОСАГО. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс, говорится в сообщении РСА.



"В последние две недели на территории этих субъектов наблюдаются проблемы с доступностью "автогражданки". Крым и Севастополь являются регионами особого внимания для всей страны. Поэтому страховое сообщество приняло решение имеющимся набором внутренних инструментов исправить ситуацию", - сказал И.Юргенс.



"РСА, во-первых, обеспечит дополнительными бланками полисов ОСАГО компании, которые согласятся сконцентрироваться в этом регионе. Наша система по обеспечению бланками стимулирует страховщиков активнее включаться и развивать свои продажи. У некоторых страховщиков уже есть желание работать", - отметил президент РСА.



Кроме того, РСА напоминает о механизме электронных продаж "автогражданки", особенно с учётом работы системы е-ОСАГО Гарант. "Союз со своей стороны обеспечит бесперебойное заключение договоров в такой форме", - добавил И.Юргенс.



По данным союза, автовладельцы в Крыму и Севастополе с начала 2017 года заключили более 33.5 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде. За весь 2016 год, когда страховщики продавали электронные полисы "автогражданки" в добровольном порядке, в Крыму и Севастополе было заключено более 800 договоров ОСАГО в электронном виде.



Средняя страховая выплата по ОСАГО в Севастополе составляет 73.964 тыс. руб., в Крыму – 86.111 тыс. руб. (по РФ – 77.121 тыс. руб.).







"AK&M" от 26.07.2017