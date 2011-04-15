АШАН Россия запустил Центр распределения мяса в Тамбовской области. Об этом говорится в сообщении компании.



Центр будет обеспечивать мясной продукцией все форматы магазинов торговой сети. Инвестиции в проект составили 3.5 млрд руб.



На сегодняшний день запущено производство продуктов из свинины, к концу 2017 года технологическая цепочка будет охватывать все категории мяса - крупного и мелкого рогатого скота, свинины. Что касается производственных мощностей, минимальный объем на начальном этапе после запуска составит 350 т готовой продукции в неделю, максимальный объём через 5 лет достигнет 1.4 тыс. т в неделю.



Центр распределения мяса будет производить широкую ассортиментную линейку: различные полуфабрикаты и готовую продукцию из всех видов мяса - порционные, мелко- и крупнокусковые, панированные, рубленные, маринованное, фарш и продукты на основе фарша и многое другое. Способы упаковки - контейнеры и вакуум.



Поставки продукции в магазины будут осуществляться с помощью собственных грузовиков АШАН. Так, в магазины, находящиеся в соседних регионах (Тамбов, Липецк, Воронеж и так далее), будут организованы прямые поставки. Для отдаленных регионов предусмотрена система поставок через платформу свежих продуктов в Томилино: Центр распределения мяса доставляет на платформу объемы согласно потребностям и заказам от магазинов, платформа принимает товары и далее развозит по магазинам.



АШАН Россия - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). АШАН Россия - крупная торговая сеть, работающая на российском рынке с 2002 года. На сегодняшний день АШАН Россия - это магазины четырёх форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины формата "у дома". В компании работает 41 тыс. человек.





"AK&M" от 26.07.2017