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26/07/2017
15:57

Ростуризм рекомендует сохранять спокойствие на Сицилии

Федеральное агентство по туризму в связи с распространением лесных пожаров на Юге Италии (о. Сицилия) рекомендует российским гражданам, находящимся на территории региона, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

По данным Генерального консульства России в Палермо, тушение лесных пожаров ведётся с привлечением авиации. Чрезвычайное положение на острове Сицилия не объявлено. На данный момент в крупных туристических зонах обстановка нормальная, количество прибывающих на отдых продолжает увеличиваться.

Одной из распространённых причин возгораний является "пал травы", за который местные правоохранительные органы возбудили в этом году несколько уголовных дел, поясняет консульство.

В случае необходимости Генеральное консульство России в Палермо рекомендует российским гражданам обращаться по каналам электронной почты, указанным на сайте консульства palermo.mid.ru.


"AK&M" от 26.07.2017
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