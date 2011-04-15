Ростуризм рекомендует сохранять спокойствие на Сицилии

Федеральное агентство по туризму в связи с распространением лесных пожаров на Юге Италии (о. Сицилия) рекомендует российским гражданам, находящимся на территории региона, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.



По данным Генерального консульства России в Палермо, тушение лесных пожаров ведётся с привлечением авиации. Чрезвычайное положение на острове Сицилия не объявлено. На данный момент в крупных туристических зонах обстановка нормальная, количество прибывающих на отдых продолжает увеличиваться.



Одной из распространённых причин возгораний является "пал травы", за который местные правоохранительные органы возбудили в этом году несколько уголовных дел, поясняет консульство.



В случае необходимости Генеральное консульство России в Палермо рекомендует российским гражданам обращаться по каналам электронной почты, указанным на сайте консульства palermo.mid.ru.





"AK&M" от 26.07.2017