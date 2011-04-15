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26/07/2017
16:44

Инфляция в РФ с 18 по 24 июля была нулевой, с начала года составила 2.8%

Инфляция в РФ с 18 по 24 июля была нулевой, с начала года составила 2.8%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 1.3%, свинину, масло сливочное, молоко пастеризованное, творог жирный, печенье, конфеты шоколадные, чай и соль – на 0.1-0.2%. Одновременно яйца куриные стали дешевле на 1.2%, крупа гречневая – на 0.7%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2.2%, в том числе на капусту белокочанную – 16.8%, картофель – 5.9%, помидоры – 4.7%, морковь – 3.4%.

Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились.
Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 0.3-1.2%, плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов – на 0.6%.


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