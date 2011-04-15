"Макдоналдс" открыл доставку в Москве. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, 28 июня в Москве на сервисной платформе доставки в тестовом режиме заработали первые три предприятия сети. Первую тысячу покупателей, воспользовавшихся новым сервисом, в "Макдоналдсе" обслужили за пять дней. К 26 июля сервисом доставки воспользовались уже более 12 тыс. москвичей и гостей столицы. На данный момент в проекте участвуют 28 московских предприятий компании, а время доставки составляет до 30 минут.



Для того чтобы заказать блюда из "Макдоналдса", покупателю необходимо скачать мобильное приложение UberEATS, выбрать в нём "Макдоналдс" и сделать заказ. Также заказ можно оформить и на сайте UberEATS. Стоимость доставки составляет 99 руб.



При доставке из участвующих в тестировании нового сервиса ресторанов "Макдоналдс" доступны все сэндвичи, Чикен Макнаггетс, роллы, креветки, куриные крылышки, картофель фри и картофель по-деревенски, соусы, бутилированные и пакетированные холодные напитки, молочные коктейли и некоторые десерты.



"МакДоставка" доступна в самых разных уголках планеты. Сегодня доставку продуктов из меню "Макдоналдс" можно заказать из 7800 ресторанов, расположенных в 47 странах на 6 континентах. Корпорация "Макдоналдс" с начала нынешнего года утроила количественные показатели по доставке.



McDonald's Corporation - американская корпорация, до 2010 года крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Штаб-квартира компании расположена в Оук-Брук (пригород Чикаго, США). Более чем 36 тыс. ресторанов расположены более чем в 100 странах мира. Более 85% предприятий "Макдоналдс" в мире управляются независимыми бизнесменами по системе франчайзинга.



Первый российский ресторан компании (на тот момент самый большой в мире) открылся в Москве на Пушкинской площади (Большая Бронная, 29) в январе 1990 года. Интересы сети в России обеспечивают дочерние компании - ЗАО "Москва-Макдоналдс" и ООО "Макдоналдс". Сегодня в России работают 617 предприятий быстрого обслуживания "Макдоналдс". На данный момент 94 ресторана "Макдоналдс" управляются 3 партнёрами-франчайзи. Более 90% продукции компания закупает у порядка 160 российских производителей.



"AK&M" от 26.07.2017