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26/07/2017
18:10

В Европе растёт конкуренция со стороны поставщиков СПГ

На европейском газовом рынке растёт конкуренция со стороны поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом нефтегазовой отрасли.

Так, в июле 2017 года Qatar Petroleum — крупнейший в мире производитель СПГ на данный момент — сообщил о планах по увеличению добычи природного газа на 30% в ближайшие семь лет. Это решение принято на фоне кризиса дипломатических отношений с соседними странами Персидского залива.

Иран также планирует к 2021 году стать крупным экспортёром газа и увеличить добычу в 1.7 раза. Наконец, серьёзным конкурентомна рынке СПГ в Европе могут стать США, где рост сланцевой добычи и запуск заводов по производству СПГ привели к тому, что страна в конце 2016 года стала нетто-экспортёром газа.

Экспорт СПГ из России, который сейчас осуществляется только в восточном направлении, также должен вырасти с нынешних 10 млн т в год до 40-45 млн т в 2020 году, по прогнозам Минэнерго. Так, "Ямал СПГ" планируемой мощностью 16.5 млн т, который строит НОВАТЭК, в мае принял первый танкер-газовоз.

Подробную информацию можно получить в бюллетене "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 1228.


"AK&M" от 26.07.2017
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