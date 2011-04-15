Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/07/2017
18:11

Д.Медведев одобрил законопроект о создании ТОР "Новотроицк" и "Абаза"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил законопроект о создании территорий опережающего социально-экономического развития "Новотроицк" и "Абаза". Об этом сообщается на сайте Правительства.

Создание ТОР "Новотроицк" в города Новотроицк Оренбургской области позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующего предприятия АО "Уральская сталь", повысить инвестиционную привлекательность территории моногорода, создать более 2.3 тыс. постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции в объёме более 8 млрд руб.

Создание ТОР "Абаза" в городе Абазы Республики Хакасия позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующего предприятия ООО "Абаканский рудник", повысить инвестиционную привлекательность территории моногорода, создать более 600 постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции в объёме более 2.5 млрд руб.




"AK&M" от 26.07.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100