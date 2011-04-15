Д.Медведев одобрил законопроект о создании ТОР "Новотроицк" и "Абаза"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил законопроект о создании территорий опережающего социально-экономического развития "Новотроицк" и "Абаза". Об этом сообщается на сайте Правительства.



Создание ТОР "Новотроицк" в города Новотроицк Оренбургской области позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующего предприятия АО "Уральская сталь", повысить инвестиционную привлекательность территории моногорода, создать более 2.3 тыс. постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции в объёме более 8 млрд руб.



Создание ТОР "Абаза" в городе Абазы Республики Хакасия позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующего предприятия ООО "Абаканский рудник", повысить инвестиционную привлекательность территории моногорода, создать более 600 постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции в объёме более 2.5 млрд руб.









"AK&M" от 26.07.2017