Повтор! АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам Межтопэнергобанка

ПАО "Сбербанк", АО "Россельхозбанк" и ПАО "Банк Уралсиб" стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО "Межтопэнергобанк" (Москва). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Приём заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО "Межтопэнергобанк" начнутся 3 августа 2017 года.



Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений, а также о распределении вкладчиков по банкам-агентам будет размещена 2 августа 2017 года на сайте АСВ.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Межтопэнергобанка 20 июля 2017 года.



Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления требуемой информации в уполномоченный орган.



Банк России неоднократно применял в отношении ПАО "Межтопэнергобанк" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения.













"AK&M" от 26.07.2017