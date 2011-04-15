Markel приобретёт страховщика State National за $919 млн

Корпорация Markel заключила окончательное соглашение о приобретении всех находящихся в обращении акций страховой компании State National Companies, Inc. Об этом говорится в сообщении Markel.



Предложенная цена составляет $21 за акцию, оплата будет произведена наличными средствами. Общая стоимость сделки составляет приблизительно $919 млн.



В рамках соглашения, единогласно одобренного советами директоров обеих компаний, предложенная цена на 38% превышает средневзвешенную стоимость акций State National за 30-дневный период по состоянию на 18 мая 2017 года (последний операционный день до того, как стало известно о потенциальной продаже State National) и приблизительно на 7% превышает стоимость акций State National на момент закрытия торгов 25 июля.



Сделка должна получить одобрения большинства акционеров State National и компетентных государственных регулирующих органов. После выполнения этих и других условий сделка может быть закрыта в IV квартале 2017 года. Какие-либо финансовые условия для совершения сделки отсутствуют. Для финансирования покупки Markel использует наличные денежные средства, отмечается в сообщении.



По завершении сделки State National продолжит работу в качестве независимой бизнес-единицы.



State National - крупнейший и старейший недеверсифицированный страховой бизнес в США. Компания предлагает клиентам свыше 60 страховых программ. Валовой объём полученной в 2016 году премии составляет примерно $1.3 млрд.



Корпорация Markel - диверсифицированный финансовый холдинг, работающий на нишевых рынках. Основной деятельностью компании является реализация специализированных страховых продуктов.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"