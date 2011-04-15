Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/07/2017
11:38

Чистая прибыль НЛМК во II квартале по МСФО выросла на 84% до $342 млн

Чистая прибыль НЛМК во II квартале 2017 года по МСФО выросла на 84% до $342 млн со $186 млн годом ранее. Об этом говорится в сообщении НЛМК.

Выручка НЛМК во II квартале выросла на 36% в годовом выражении и составила $2.544 млрд. Показатель EBITDA вырос на 31% до $603 млн.

Долговая нагрузка остаётся на низком уровне - показатель чистый долг/EBITDA составил 0.4.

"Во II квартале группа НЛМК продолжила укрепление позиций на домашних рынках, продажи на которых выросли на 19%, а также нарастила экспортные поставки стальной продукции из РФ. Загрузка сталеплавильных мощностей группы выросла на 2 п.п. до 98%", - отметил и.о. вице-президента по финансам группы НЛМК Сергей Каратаев.

Новолипецкий металлургический комбинат (ИНН 4823006703) входит в тройку крупнейших предприятий чёрной металлургии РФ. Ключевые производственные активы группы НЛМК расположены в России, ЕС и США. Компания производит широкий спектр различной металлопродукции.

Основным владельцем НЛМК является Fletcher Holdings Ltd. (85.91% акций), бенефициаром которой является председатель совета директоров Владимир Лисин. Компаниям, бенефициарами которых являются менеджеры НЛМК, принадлежит 2.8% акций. Акции в свободном обращении, в том числе на российских фондовых биржах и в виде глобальных депозитарных акций на Лондонской фондовой бирже (LSE), составляют 11.29%.

Чистая прибыль Группы НЛМК за 2016 год по МСФО снизилась на 3% до $935 млн. Выручка составила $7.64 млрд на фоне стабильных объёмов продаж, показатель EBITDA остался на уровне $1.94 млрд, рентабельность EBITDA увеличилась до 25% (24% в 2015 году), инвестиции снизились на 6% до $559 млн.


"AK&M" от 27.07.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100