Чистая прибыль НЛМК во II квартале по МСФО выросла на 84% до $342 млн

Чистая прибыль НЛМК во II квартале 2017 года по МСФО выросла на 84% до $342 млн со $186 млн годом ранее. Об этом говорится в сообщении НЛМК.



Выручка НЛМК во II квартале выросла на 36% в годовом выражении и составила $2.544 млрд. Показатель EBITDA вырос на 31% до $603 млн.



Долговая нагрузка остаётся на низком уровне - показатель чистый долг/EBITDA составил 0.4.



"Во II квартале группа НЛМК продолжила укрепление позиций на домашних рынках, продажи на которых выросли на 19%, а также нарастила экспортные поставки стальной продукции из РФ. Загрузка сталеплавильных мощностей группы выросла на 2 п.п. до 98%", - отметил и.о. вице-президента по финансам группы НЛМК Сергей Каратаев.



Новолипецкий металлургический комбинат (ИНН 4823006703) входит в тройку крупнейших предприятий чёрной металлургии РФ. Ключевые производственные активы группы НЛМК расположены в России, ЕС и США. Компания производит широкий спектр различной металлопродукции.



Основным владельцем НЛМК является Fletcher Holdings Ltd. (85.91% акций), бенефициаром которой является председатель совета директоров Владимир Лисин. Компаниям, бенефициарами которых являются менеджеры НЛМК, принадлежит 2.8% акций. Акции в свободном обращении, в том числе на российских фондовых биржах и в виде глобальных депозитарных акций на Лондонской фондовой бирже (LSE), составляют 11.29%.



Чистая прибыль Группы НЛМК за 2016 год по МСФО снизилась на 3% до $935 млн. Выручка составила $7.64 млрд на фоне стабильных объёмов продаж, показатель EBITDA остался на уровне $1.94 млрд, рентабельность EBITDA увеличилась до 25% (24% в 2015 году), инвестиции снизились на 6% до $559 млн.





"AK&M" от 27.07.2017