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27/07/2017
12:27

РУСАЛ увеличил объём производства алюминия во II квартале на 1.2% до 921 тыс. т

Объём производства алюминия ОК "РУСАЛ" во II квартале 2017 года составил 921 тыс. т, увеличившись на 1.2% по сравнению с I кварталом 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании.

На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 94% от общего объёма выпуска алюминия. В целом общая производственная динамика объясняется большим количеством календарных дней в отчётном периоде (91 день во II квартале 2017 года против 90 дней в I квартале 2017 года). Коэффициент загрузки мощностей остался на среднем уровне 95%.

Объём реализации алюминия во II квартале 2017 года составил 1002 тыс. т, увеличившись на 1.7% по сравнению с I кварталом 2017 года.

Во II квартале 2017 года продажи продукции с добавленной стоимостью существенно увеличились – до 493 тыс. т, или на 13.1%, по сравнению с 436 тыс. т в I квартале 2017 года. Таким образом, доля ПДС достигла 49.2% в общем объёме реализации во II квартале 2017 года по сравнению с 44.3% в I квартале 2017 года. Такая динамика продаж соответствует стратегии компании по увеличению доли продукции с добавленной стоимостью в общем объеме реализации и является результатом продолжающейся модернизации оборудования и роста эффективности производства.

Средняя цена реализации алюминия во II квартале 2017 года выросла на 7.1% по сравнению с предыдущим кварталом – до $2087 за тонну, что связано с ростом средней цены алюминия на LME с учётом котировального периода на 6.5% по сравнению с I кварталом 2017 года – до $1913 за тонну. Средняя реализованная премия во II квартале 2017 года достигла $174 за тонну, что на 13.7% выше значения этого показателя в предыдущем квартале.

ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозема в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.

РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

Скорректированная чистая прибыль РУСАЛа в I квартале 2017 года по МСФО составила $263 млн по сравнению с $27 млн в I квартале 2016 года. Выручка РУСАЛа в I квартале выросла на 203% до $2.297 млрд по сравнению с $1.914 млрд за аналогичный период 2016 года.

"AK&M" от 27.07.2017
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