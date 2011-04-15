Атомэнергопром приобретёт пакет акций компании "Красная Звезда" на 20 млн руб.

Совет директоров АО "Атомэнергопром" на заседании 26 июля одобрил сделку по приобретению акций АО "Красная Звезда". Об этом говорится в сообщении компании.



К приобретению планируются 5 тыс. дополнительных обыкновенных акций "Красной Звезды" номиналом 1 тыс. руб. каждая по цене 4 тыс. руб. за бумагу на общую сумму 20 млн руб.



АО "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) консолидирует гражданские активы атомной отрасли РФ и обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, объединяя ведущие предприятия и организации отрасли. В настоящее время в периметр консолидации эмитента входят все крупнейшие предприятия ядерного энергетического комплекса: АО "Техснабэкспорт", АО "ТВЭЛ", АО "Концерн Росэнергоатом", предприятия разделительного сублиматного комплекса, а также инжиниринга и сервиса, развития новых технологий и другие.



Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" по МСФО в 2016 году снизилась на 34.55% до 92.86 млрд руб. со 141.871 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.32% до 699.707 млрд руб. с 658.133 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась на 12.63% до 139.177 млрд руб. со 159.296 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.68% до 117.855 млрд руб. со 186.131 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Атомэнергопром" за первое полугодие 2017 года по РСБУ снизилась на 37.5% до 39.428 млрд руб. с 63.085 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась в 16.67 раза до 276.774 млн руб. с 16.607 млн руб., убыток от продаж сократился на 42.25% до 577.242 млн руб. с 999.538 млн руб., прибыль до налогообложения - на 36.02% до 40.392 млрд руб. с 63.134 млрд руб.











AK&M "Рынок слияний и поглощений"