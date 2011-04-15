Diageo проведёт выкуп акций до 1.5 млрд фунтов стерлингов

Компания Diageo в 2017-2018 финансовом году проведёт выкуп акций на сумму до 1.5 млрд фунтов стерлингов. Об этом говорится в сообщении Diageo.



"В результате стабильно увеличивающегося в течение трёх лет денежного потока, совет директоров одобрил программу по выкупу акций на сумму до 1.5 млрд фунтов стерлингов", - заявил главный управляющий директор Diageo Айван Менезис.



А.Менезис сообщил, что Diageo также увеличивает цель по приросту операционной рентабельности.



Diageo - крупный производитель алкогольных напитков класса премиум, представляет потребителям коллекцию брендов в категориях крепких алкогольных напитков, вина и пива, включая виски Johnnie Walker, Crown Royal, JB,Buchanan's, Windsor и Bushmills, водку Smirnoff, Ciroc и Ketel One, ром Captain Morgan, а также Baileys, Tanqueray и Guinness. Акции компании котируются на Нью-Йоркской (DEO) и Лондонской (DGE) фондовых биржах.



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