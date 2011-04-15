ФАС получила ходатайство от РФПИ, РКИФ и ближневосточных фондов о покупке доли в Eurasia Drilling

Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство от консорциума РФПИ, РКИФ и ближневосточных фондов о предварительном согласовании сделки по покупке доли в уставном капитале Eurasia Drilling. Об этом RNS сообщил начальник управления контроля иностранных инвестиций ФАС России Андрей Юнак.



"Сотрудники управления в настоящее время рассматривают данное ходатайство в соответствии с установленной процедурой, какие-либо выводы на данном этапе делать рано", — сказал Юнак.



Он отметил, что ходатайство носит конфиденциальный характер, поэтому больше деталей ведомство раскрыть не может.



На прошлой неделе стало известно, что американская Schlumberger договорилась о покупке 51% в Eurasia Drilling. Это уже вторая попытка американской компании получить долю в Eurasia Drilling. В 2015 году сделка не состоялась из-за желания государства получить золотую акцию. Тогда компания оценивалась в $3.6 млрд исходя из $1.7 млрд за пакет в 46%.



Eurasia Drilling Company Ltd. - крупнейшая независимая буровая компания России, занимающаяся строительством и ремонтом нефтяных и газовых скважин на лицензионных участках ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Газпром нефть", ТНК-ВР. Акции Eurasia Drilling Company котируются на Лондонской фондовой бирже. Основной актив Eurasia Drilling Company - ООО "Буровая компания "Евразия".







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